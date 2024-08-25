Tepebaşı Belediyesi Su Cimnastiği Kursu Kapanışı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen su cimnastiği kursunun yaz dönemi kapanışında kursiyerler, kurs boyunca öğrendiklerini sergiledi.

Tepebaşı Belediyesi, etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi'nde haftada 2 gün düzenlenen, 18 yaş üstü 60 kursiyerin katıldığı su cimnastiği kursunun kapanışı yapıldı. Kursiyerler, merkezde bulunan açık havuzda düzenlenen kapanışta hünerlerini sergiledi. Özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs, skolyoz, kifoz gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle bilinen su cimnastiği kursu hakkında bilgi almak isteyenler '0 (222) 310 39 45' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.