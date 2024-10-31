Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Festivali Düzenledi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Almanya'dan kardeş şehir olan Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte kazandığı "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışması kapsamında Sürdürülebilirlik Festivali düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, yenilikçi sivil toplum aktörleri, yerel yönetim yetkilileri ve yerel halk gibi farklı paydaşları bir araya geldi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetim iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışmasını kazanan Tepebaşı Belediyesi ve Almanya'dan kardeş kent Treptow-Köpenick Belediyesi, projenin son ayağı olarak 'Sürdürülebilirlik Festivali' düzenledi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen festival, yenilikçi sivil toplum aktörleri, yerel yönetim yetkilileri ve yerel halk gibi farklı paydaşları bir araya getirdi.

2 gün sürecek festivalin ilk gününde Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon Birimi tarafından katılımcılara dikkati, başarıyı, beceriyi, takım çalışmasını, görev paylaşımını, ekip duygusunu ve takım çalışmasını pekiştirecek oyunlar oynatıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımın ardından Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon tarafından 'Sivil Toplumla Sürdürülebilirlik ve Savunuculuk Atölyesi', Sürdürülebilirlik Adımlar Derneği (SADE) Kurucusu Emrah Kurum tarafından 'Sürdürülebilirlik İçin İş Birlikleri Deneyim Atölyesi' düzenlendi.

Daha sonra katılımcılar gruplar halinde iş birlikleri ile ilgili atölye düzenledi. Atölye sonrasında grup sözcüleri neden iş birliği yapılamadığı ve çözümleri üzerine sunum gerçekleştirdi. Etkinlik stantlarda sivil toplum alanında çalışan kuruluşların kendilerini tanıtarak uygulamalarını katılımcılarla paylaşması ile devam etti.

İlk günün sonunda ise sürdürülebilirlik alanında hazırlanan 'Derin' ve 'Günde Dün' isimli kısa film gösterimleri yapıldı. Filmlerin ardından da kısa film yönetmenleri Ali Osman Taşlı ve Haydar Onur Külahlıoğlu tarafından söyleşi gerçekleştirildi.