Tepebaşı'nda Çocuklar Tatili Sanat, Müzik ve Eğitsel Etkinliklerle Geçiriyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilmesi amacıyla düzenlediği yaz kurslarını sürdürüyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurslar, farklı yaş gruplarındaki çocukları sanat, müzik ve eğitsel etkinliklerle buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde yaz dönemi boyunca devam eden kurslarda çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal yönlerini geliştirerek keyifli bir tatil geçiriyor. Merkezde düzenlenen halk dansları kursunda 9-14 yaş aralığındaki 70 çocuk eğitim alırken, gitar kursunda yine 9-14 yaş grubundan 110 çocuk müziğin ritmiyle buluşuyor. Eğitimler farklı gruplar halinde devam ediyor.

Merkezde ayrıca 3-4 yaş grubundaki minikler için hazırlanan oyun ve beceri grupları da yoğun ilgi görüyor. Haftanın iki günü gerçekleştirilen etkinliklerde 210 çocuk, yaşlarına uygun oyunlar ve eğitsel çalışmalarla hem eğleniyor hem de gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılıyor.