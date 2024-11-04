Tepebaşı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Korteji' ile başlayan etkinliklerde coşku, Mithat Körler ve Boğaziçi Orkestrası konseri ile zirveye çıktı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, motosiklet ve vosvoslardan oluşan kortej ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej, Zübeyde Hanım Bulvarı, Sakarya-1 Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Gençlik Merkezi Sokak, İsmet İnönü-1 Bulvarı, Uludağ Sokak güzergahını izleyerek, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda tamamlandı. Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon Birimi tarafından da katılımcılara rekreaktif oyunlar oynatıldı.

Kortejin ardından Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, sevilen şarkıları ve marşları seslendirdi. Eko Şov Ritim Grubu'nun konseri sonrasında ise sahneye Boğaziçi Orkestrası ile birlikte sanatçı Mithat Körler çıktı. Düzenlenen kutlama programlarına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mustafa Kemal Atatürk bize her şeyi verdi"

Konserde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk eğitim merkezindeki bir öğrenci ile arasında geçen sohbeti anlatarak, "Cumhuriyet nedir?' diye sordum. Öğrenci de 'Cumhuriyet kalbimdir' dedi. Başka bir tarifi olabilir mi? O kadar içten söyledi ki. Mustafa Kemal Atatürk bize her şeyi verdi. Ona daha çok borcumuz var. Daha çok çalışıp daha çok çocuklarımızı Atamızın yolunda yetiştirmemiz lazım. Ne mutlu Türküm diyene!" dedi.

Konserin ardından Başkan Ataç, sanatçı Mithat Körler'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.