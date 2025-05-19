Tepebaşı'nda Gençlik Festivali Coşkuyla Kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Gençlik Festivali" coşkulu kutlamalara sahne oldu. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "O tarihte 19 Mayıs'ı gençlere, 23 Nisan'ı çocuklara emanet etmek ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonudur. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tepebaşı Belediyesi Gençlik Festivali" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Birbirinden renkli etkinlikleri kent halkı ile buluşturan festival, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi.

Festivale Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı ilçe yönetimi, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ataç, "Ne kadar güzel bir manzara. Hava güzel, siz güzelsiniz daha ne olsun. Bugün çok önemli. Kurtuluş meşalesinin yandığı gün. Bu meşalenin yanmasında siz gençlerimizin büyük emeği var. Mustafa Kemal Atatürk olmak kolay değil. Karşısında emperyalizm güçleri vardı. Önce o 'Dur' dedi, sonra halk arkasında durdu. Ancak o yapardı. O tarihte, 19 Mayıs'ı gençlere, 23 Nisan'ı çocuklara emanet etmek ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonudur. Bugün aydınlık bir gün. Çocuklarımızla gençlerimizle, büyüklerimizle hep birlikte eğleneceğiz. Laik cumhuriyet, devrimci bir şehir, bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Süllü ise "Bugün çok güzel bir gün. 19 Mayıs Türk ulusunun bağımsızlığa giden yolda atılan önemli bir adım. Her yıl 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyoruz ama Tepebaşı'nda başka bir coşkuyla kutluyoruz. Tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum" dedi.

Kutlamalar kapsamında festivale katılan sporcuların ve toplulukların halk oyunları, modern dans, zumba ve pilates gösterileri beğeni toplarken; etkinliğe katılan Eskişehirliler de danslara eşlik etti. Alanda yer alan spinning ve zeka oyunları stantları da yoğun ilgiyle karşılaştı.

Festival dolayısıyla dansın, eğlencenin yanı sıra ödüllü mini turnuvalar düzenlendi. Turnuvalar arasında ise basketbol, voleybol, ayak tenisi ve futbol yer aldı.