Tepebaşı'nda Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor' projesi kapsamında destek veren kadınlarla bir araya geldi. Proje, tekstil atıklarını değerlendirerek ihtiyaç sahibi çocuklar için yeni ürünler üretmeyi amaçlıyor.

05.05.2025 16:49
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor" projesine destek veren kadınlarla bir araya geldi. Ataç, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer. Çocuklara eşit fırsatlar sunmak, geleceğe daha güçlü bir toplum bırakmak demektir. Sizleri tek tek alkışlıyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İklim Sözcüleri'nin fikriyle ortaya çıkan "Atık Tekstillerden Sosyal Faydaya" projesi, "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor" sloganıyla devam ediyor.

Projeye gönüllü olarak destek veren kadınlar, tekstil atıklarını çöpe gitmeden önce değerlendirerek atık malzemeleri dönüştürmeyi ve ihtiyacı olan çocuklara yönelik yeni ürünler ortaya koymayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Belde Evleri'nde çalışmalarını gerçekleştiren kadınlar, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda atık tekstilleri kalem kutusu, çanta ve oyuncak gibi ürünlere dönüştürüyor. Yıl sonuna kadar devam edecek çalışmaların ardından ise ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek.

Projeye destek olan kadınları ziyaret ederek projeye ilişkin bilgi alan Ataç, ortaya çıkan ürünleri de inceledi. Anlamlı bir projeye imza atıldığını belirten Ataç, şunları söyledi:

"El emeğiniz ile hazırladığınız ürünlerle hem doğamıza fayda sağlarken hem de birçok çocuğumuzun gülümsemesine vesile olacaksınız. Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer. Bir çocuk gülerse dünya güler. Onlara eşit fırsatlar sunmak, geleceğe daha güçlü bir toplum bırakmak demektir. Sizleri tek tek alkışlıyorum. Bu 20 senede el birliğiyle çok güzel işler yaptık. En önemlisi insanlarımızı ön plana koyduk. Beraber çok güzel işler yaptık. Zaman zaman üzüldük, zaman zaman güldük. Mesafeler aldık. Tepebaşı bambaşka bir Tepebaşı oldu. 1999'da geldiğimizde Tepebaşı'nda hiçbir şey yoktu. Altyapı, üstyapı çalışmalarını yaparken sosyal projeleri de unutmadık. 2001'de ilk Belde Evimizi açtık. Şimdi 26 mahallemizde Belde Evi var. 2009'da tekrar seçildiğimde Montaj Atölyeleri, Alzheimer Konukevi, Çocuk Ağız ve Diş Polikliniği gibi örnek projeler hayata geçirildi. Belde Evlerimiz bizim için bir marka. Biz Belde Evlerini açtığımızda Türkiye'de hiçbir yerde yoktu. Hakikatten Türkiye'ye de örnek oldu."

Belde Evleri'ndeki hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren bir kursiyer de "Belde Evlerinin çalışmalarını, Kurtuluş Savaşının yaralarını sarmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu köy okullarının işleyişine benzetiyorum. Hem eğitim hem zanaat edinme... Burada kadınlarımız hem sanatlarını yapıyorlar, meslek öğreniyorlar, evlerine katkıda bulunuyorlar hem de sosyalleşmiş oluyorlar. Sizlere bu hizmetten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor - Son Dakika

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