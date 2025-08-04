Tepebaşı'nda Silahlı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Silahlı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı

Tepebaşı\'nda Silahlı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı
04.08.2025 21:29
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Eskişehir Tepebaşı'ndaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 4 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada, Enes Öz ve Volkan Taşdelen'in tabancayla öldürülmesi, Ali Han D'nin yaralanmasına ilişkin yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Umut U, Ahmet D, Cevdet D. ve Bayram S. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Fatih Mahallesi Aktuğ Sokak'taki Kumlubel Parkı'nda oturan iki grup arasında önceki gün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu Enes Öz (20), Volkan Taşdelen (34) ve Ali Han D. (23) yaralanmıştı.

Kentteki hastanelere kaldırılan Enes Öz ve Volkan Taşdelen müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı Ali Han D. de tedavi altına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerce olayla ilgili yapılan soruşturmada bölgeden kaçan ve çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler Umut U. (30), Ahmet D. (18), Cevdet D. (35) ve Bayram S. (29) yakalanmıştı.

Olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında da tabanca bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Silahlı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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