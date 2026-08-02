Tepebaşı\'nın beş büyük mahallesinde üstyapı hamlesi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, kent merkezindeki beş büyük mahalleyi kapsayan tretuvar yenileme ve asfalt onarım çalışmalarına başladı. İlk çalışmaların Merkez Yeni Mahallesi'nde yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Hemşerilerimizin güvenliğini ve kent yaşamının konforunu doğrudan etkileyen bu çalışmaları planlı, hızlı ve büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa, Şeker, Işıklar, Mamure ve Merkez Yeni mahallelerinde kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımlar yenilenecek, ihtiyaç bulunan noktalarda asfalt yol kaplamaları onarılacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ihale ve yer tespiti hazırlıkların tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, ilk etapta, Merkez Yeni Mahallesi 1. Dere Sokak'ta mevcut kaldırımların sökümünü yapıyor.

ÇALIŞMALAR ETAPLAR HALİNDE İLERLEYECEK

Proje kapsamında zamanla yıpranan, kullanım ömrünü tamamlayan ve yaya ulaşımında güçlüklere neden olan kaldırımlar tamamen sökülerek yenilenecek. Çalışmalar sırasında ihtiyaç tespit edilen yol kaplamalarında da asfalt tadilatı yapılacak. Merkez Yeni Mahallesi'nde başlayan çalışmalar, Mustafa Kemal Paşa, Şeker, Işıklar ve Mamure mahallelerinde belirlenen cadde ve sokaklarda etaplar halinde devam edecek. Belediye ekipleri, çalışmaların günlük yaşam üzerindeki etkisini en aza indirmek ve belirlenen programı aksatmadan tamamlamak amacıyla sahadaki faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürütecek.

"KENT KONFORUNU ADIM ADIM YÜKSELTİYORUZ"

Başkan Ataç, kaldırımların yalnızca fiziki birer yapı değil, güvenli ve erişilebilir bir kentin temel unsurları olduğunu belirtti. Ataç, "Tepebaşı'nın her mahallesinde hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştıran, güvenliğini artıran ve kentimizin görünümünü iyileştiren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve özel gereksinimli bireylerin kaldırımları güvenli ve rahat biçimde kullanabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Beş büyük mahallemizi kapsayan bu çalışmayla yıpranan kaldırımları yenilerken gerekli noktalarda asfalt yollarımızın bakım ve onarımını da yapacağız" dedi.

Çalışmaların planlı biçimde ilerleyeceğini belirten Ataç, "Ekiplerimiz sahada büyük bir özen ve titizlikle çalışıyor. Amacımız yalnızca mevcut sorunları gidermek değil, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek nitelikli ve dayanıklı bir üstyapı oluşturmak. Tepebaşı'nın kent konforunu adım adım yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Çalışmaların güvenli ve hızlı biçimde sürdürülebilmesi için yapım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği cadde ve sokaklarda araçların çalışma alanlarına park edilmemesi gerekiyor. Ayrıca kaldırım ve yol üzerinde bulunan özel eşya, malzeme ve benzeri unsurların çalışmalar başlamadan önce kaldırılması önem taşıyor.

Ataç, çalışmalar sırasında geçici süreyle yaşanabilecek olumsuzluklar dolayısıyla vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, "Kentimizi hep birlikte güzelleştiriyoruz. Çalışmalar süresince gösterecekleri anlayış, sabır ve iş birliği için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.