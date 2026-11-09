Tera Holding'e 1,2 milyon liralık alacak için haciz işlemi başladı - Son Dakika
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Tera Holding'e 1,2 milyon liralık alacak için haciz işlemi başladı

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Tera Holding\'e 1,2 milyon liralık alacak için haciz işlemi başladı
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Tera Holding\'e 1,2 milyon liralık alacak için haciz işlemi başladı
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TMSF'nin kayyum atadığı Tera Holding'e 1,2 milyon lira alacağı olduğu öne sürülen kişi, alacağının tahsili için icra takibi başlattı. Sarıyer'deki genel merkezde tespit ve haciz işlemleri başlarken şirketin banka hesapları ile iki son model lüks aracına da haciz konuldu.

SERMAYE piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı Tera Holding'e, 1,2 milyon lira alacağı olduğu öne sürülen kişinin icra başvurusu üzerine haciz işlemi başlatıldı.

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyım olarak atandığı Tera Holding tarafından mağdur edildiğini iddia eden kişi, alacağının tahsil edilmesi için icra takibi başlattı. Yasal sürecin başlatılmasının ardından bugün şirketin Sarıyer'de bulunan genel merkezine gelen icra memurları, tespit ve haciz işlemlerine başladı. 1,2 milyon liralık alacağı için başvuruda bulunan kişinin avukatı Emre Burak Onat da haciz işlemleri için icra memurlarıyla birlikte şirket binasına girdi.

'BU DOSYANIN BORCU 1,2 MİLYON LİRADIR'

Holding binasının önünde açıklama yapan avukat Emre Burak Onat, "Bu dosyaya icraya geldiğimizde o dosyanın borcu 1,2 milyon liradır. Bizden başka icra dosyaları olduğunu biliyoruz. Önümüzde bir, iki dosya daha var. Daha önce buraya gelmedik. İki hafta önce de bir tespit için gelmişlerdi. Orada farklı bir firmaya geldiler. Biz Tera Holding Anonim Şirketi'ne geldik. Farklı bir firma. Dediğim gibi yukarıdaki duruma bakalım. İcra takibimizi biz başlattık, kesinleştirdik. Şirketin araçlarına haciz koyduk. Banka hesaplarına haciz koyduk. Şirketin iki tane son model lüks aracı var. Bunları da haczettik ama burada fiili hacze gelerek alacağımızı tahsil etmeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuEkonomiSarıyerFinansGüncelKayyumBankaSon Dakika

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