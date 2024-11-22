Terk Edilen Eşek Dost İyileşerek Hayata Döndü - Son Dakika
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Terk Edilen Eşek Dost İyileşerek Hayata Döndü

Terk Edilen Eşek Dost İyileşerek Hayata Döndü

Siirt'te yaralı halde bulunan 'Dost' adlı eşek, hayvansever Mehmet Yüce'nin çabalarıyla Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. 6 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşup yürümeye başlayan eşek, burada yeni bir yaşam sürmeye başlayacak.

22.11.2024 13:25  Güncelleme: 13:31
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SİİRT'te yaralı halde ölüme terk edilen ve hayvansever Mehmet Yüce tarafından Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Dost' adlı eşek, 6 aylık tedavisi sonrası iyileşip, yürümeye başladı. Yüce, "Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.

Siirt'teki bir arazide sağ arka ayağı yaralı ölüme terk edilen eşek, mayıs ayında hayvansever Mehmet Yüce tarafından bulundu. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Yüce, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) merkezi ile de irtibata geçti. Yüce, eşeği kendi aracıyla Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirdi. Gönüllü veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından yapılan muayenede; eşeğin sağ arka ayağında açık yara ve kırık tespit edildi. Yoğun bir tedaviye alınan ve 'Dost' adlı verilen eşek, 6 ay sonunda iyileşip, yürümeye başladı.

'700 KİLOMETRE YOL KATEDEREK OSMANİYE'YE GETİRDİK

Mehmet Yüce, "Siirt'in çıkışına atmışlardı, biz de ihbar sonrası bu canımıza ulaştık. Daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu ile görüştük. Sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler. Bizler de bu canımızı bulunduğu yerden alıp, 700 kilometre yol katederek Osmaniye'ye getirdik. Ayağı kırık. Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.

'DİĞER ARKADAŞLARIYLA ÇOK İYİ GEÇİNİYOR'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise eşeğin yarasının 6 aylık bir tedavi sürecinin ardından tamamen iyileştiğini belirtip, "Buradaki diğer arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyor. İnsanoğlu tarafından sömürülmüş canlarımız, bizlerin uğraşlarıyla, sizlerin de destekleriyle burada eski sağlıklarına ulaştıkları gibi özgürce yaşayıp, ecelleriyle ölene kadar da burada beslenmeye devam ediyorlar. Bakımlarını da biz gönüllü veteriner hekimler olarak, HAYTAP olarak ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Onlara ikinci bir yaşam hakkı vermek için burada, boş zamanlarımızda, onlarla ilgileniyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

Kaynak: DHA

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