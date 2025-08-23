Yaşlı çift, şifalı diye girdikleri suda hayatını kaybetti - Son Dakika
Yaşlı çift, şifalı diye girdikleri suda hayatını kaybetti

23.08.2025 20:48
Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren yaşlı çift, bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Yaşlı çiftin suyla birlikte yer altından çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, suyla birlikte çıkan gaz sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

ŞİFALI DİYE GİRDİKLERİ SUDA CAN VERDİLER

Olay, öğlen saatlerinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çiftçi, hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen ve yer altından çıkan suya girerek içinde oturdu. Bir süre sonra karı kocanın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ GAZ ZEHİRLENMESİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre çiftin suyla birlikte yer altından çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Sağlık, Güncel, Termal, Hukuk, Orta

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer El:
    yarasın gayet sifaliymis kökten çözüm 2 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:07
Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
