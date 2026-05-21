Termal Tesislerde Kurban Bayramı Rezervasyon Yoğunluğu

Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan termal turizm merkezlerinde, Kurban Bayramı tatili öncesinde rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan termal tesislerin 9 günlük Kurban Bayramı tatilini yüzde 100 dolulukla geçirmesi bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları, orman içinde doğal güzellikleri, mağarası ve yürüyüş yoluyla yaz kış yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

Yıl boyunca misafirlerini ağırlayan Oylat Kaplıcaları'ndaki tesisler, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde kapasitelerini dolduruyor.

Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Emin Baydemir, AA muhabirine, bayram tatili boyunca çok sayıda misafiri bölgeye beklediklerini söyledi.

Oylat'ın sadece kaplıcalarla değil aynı zamanda eşsiz doğaya sahip olduğunu belirten Baydemir, "Oylat, sadece kaplıca otelleri olarak değil aynı zamanda eko yürüyüş yoluyla da doğal olan şelalemizle, mağaramızla tüm misafirlerimize geniş bir yelpazede hizmet veriyor." dedi.

Baydemir, Oylat Kaplıcaları'nın doğa harikası bir yer olduğunu ifade ederek, "Bayram tatili için yoğun taleplerimiz devam ediyor. Bayramın 2 ve 3'üncü gününde tesislerimiz tamamen dolmuş durumda. Genel 9 günlük tatile baktığımızda yüzde 60-70'lerde. Bayram ve tatil yaklaştıkça bu seviyelerin artmasını, günübirlik gelen misafirlerle de bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Oylat Kaplıcaları'nın kış sezonunu yoğun geçirdiğini belirterek, "Türkiye'den ve yurt dışından gelen misafirlerimizi çok güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Oylat, doğası, havası, suyu, şelalesi, yürüyüş yolu, mağarası, organik pazar gibi pek çok unsuruyla dikkati çekiyor." ifadesini kullandı.

Yalova'daki termal tesislerde hazırlıklar tamam

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova'daki tesislerde de rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi kaplıcalarıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tesisler de bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirmeyi hedefliyor.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı tesislerde, işletmeciler misafirlerine doğası ve şifalı sularıyla iç içe geçirecekleri bir tatil sunmak istiyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Vekili Mustafa Kaba, 64 odalı otel, 12 apart, açık termal havuz, hamamlar ile memba, mide, göz ve ayak sularının bulunduğu alanlarda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kaba, 9 günlük tatili sevinçle karşıladıklarını belirterek, "İnşallah misafirlerimizi iyi bir şekilde ağırlayıp uğurlayacağız. Bayram öncesinde yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yoğunluk nedeniyle belki bazı talepleri geri çevirmek zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Tesise, okulların tatil olduğu dönemler ile bayram tatillerinde özellikle günübirlik ziyaretçilerin de yoğun rağbet gösterdiğine dikkati çeken Kaba, "Bu bayramda da hem Yalova hem de çevre illerden günübirlik ziyaretçilerimizin çok artmasını bekliyoruz. Günübirlik ziyaretçilerimiz daha çok hamam, açık havuz, tabiatı çok güzel yürüyüş alanlarımızı değerlendiriyor. Biz de onların hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Balıkesir'deki Hisaralan Kaplıcaları ilgi görüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Hisaralan Kaplıcaları'nda da 9 günlük tatil öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından rezervasyon yaptıran ziyaretçiler, bölgedeki termal tesisler ve pansiyonlarda konaklayacak.

Bölgedeki işletmeciler, bayram tatili rezervasyonlarının dolması nedeniyle yeni talepleri bayram sonrasına yönlendiriyor.

Termal tesis işleten Nihat Çetin, bölgenin doğal güzelliği, yüksek oksijeni ve şifalı sularıyla her yaş grubundan ziyaretçi çektiğini söyledi.

Ziyaretçilerin çoğunluğunu fiziksel rahatsızlıklarına şifa arayan yaşlı nüfusun oluşturduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"İstanbul, Manisa, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Gaziantep'ten dahi gelen misafirlerimiz var. Buraya gelen her vatandaş, suyun çok farklı olduğunu, ağrılara ve sızılara iyi geldiğini söylüyor. Bayram için tüm hazırlıklarımızı ve temizliğimizi tamamladık."

İşletmecilerden İsmail Küçük ise Hisaralan sularının romatizma, kireçlenme, damar tıkanıklığı, böbrek taşları ve mide ülseri gibi rahatsızlıklara yönelik tamamlayıcı tedavi unsuru olarak görüldüğünü dile getirdi.

Bursa'dan gelerek kaplıcada konaklayan 76 yaşındaki Ramazan Koç ise yaklaşık 25 yıldır her sene düzenli olarak Hisaralan'ı tercih ettiğini söyledi.

Kütahya'daki termal tesisler sağlık nedeniyle tercih ediliyor

Kütahya kent merkezine yakın Yoncalı ve Ilıca kaplıcalarının yanı sıra termal su kaynaklarına sahip Simav, Gediz, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerindeki yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli turizm işletmelerinde tatil dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Kütahya Termal ve Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Cafer Küçük, il merkezi ile ilçelerde yaklaşık 50 termal tesisin hizmet verdiğini söyledi.

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle rezervasyonlarda yoğunluk başladığını belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle otellerimizde doluluk oranı yüzde 70'lere yaklaşmış durumda. Bayram yaklaştıkça yüzde 90'ın üzerine çıkmasını bekliyoruz. İl genelindeki tesislerin 4 bin civarında yatak kapasitesi bulunuyor. İnsanlar artık sağlık ve şifa yönünden termal tesisleri tercih etmektedir. Bundan dolayı da doluluk oranlarımız gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. Haftalık konaklamalar şeklinde rezervasyonlar yapılıyor."

Kütahya bölgesinde bulunan termallerin tamamının su sıcaklığının 40-44 derece civarında olduğuna dikkati çeken Küçük, Türkiye'nin her bölgesinden çok sayıda kişinin Kütahya'yı tercih ettiğini vurguladı.