Terme Belediye Başkanı Kul, Gaziantep'te belediyelere iklim fonu çağrısı yaptı - Son Dakika
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Terme Belediye Başkanı Kul, Gaziantep'te belediyelere iklim fonu çağrısı yaptı

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Terme Belediye Başkanı Kul, Gaziantep\'te belediyelere iklim fonu çağrısı yaptı
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gaziantep'te düzenlenen "COP31'e Doğru" programında iklim projelerinin finansmanını değerlendirdi. Kul, özellikle küçük ve orta ölçekli belediyelerin ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanması gerektiğini vurguladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gaziantep'te düzenlenen " COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" programında, sürdürülebilir şehirler ve belediyelerin iklim projelerinin finansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), WALD ve Birleşmiş Milletler Türkiye iş birliğiyle "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" programı düzenlendi. Programa Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da davetli konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde düzenlenen programda, yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolü, iklim finansmanı ve sürdürülebilir şehirler ele alındı.

Programda konuşan Başkan Kul, iklim değişikliğinin etkilerinin şehirlerde doğrudan hissedildiğini belirterek, şiddetli yağışlar, seller, kuraklık ve su kaynakları üzerindeki baskının yerel yönetimlerin sorumluluğunu artırdığını ifade etti.

Belediyelerin atık yönetimi, geri dönüşüm, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği gibi alanlarda önemli görevler üstlendiğini aktaran Kul, iklim projelerinin hayata geçirilmesi için finansman olanaklarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Ulusal ve uluslararası fonlara erişimin kolaylaştırılması, belediyelerin proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve alternatif finansman modellerinin oluşturulmasının önemine işaret eden Kul, özellikle küçük ve orta ölçekli belediyelerin bu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi gerektiğini vurguladı.

Kul, merkezi yönetim, üniversiteler, finans kuruluşları ve özel sektörün iş birliği içinde hareket etmesinin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

İklim eyleminin çevrenin korunmasının yanı sıra kentlerin ekonomik gelişimi ve yaşam kalitesi açısından da önem taşıdığını ifade eden Kul, "Geleceğin şehirlerini bugünden hazırlamak zorundayız. Vizyonumuzu projeye, projelerimizi yatırıma, yatırımlarımızı ise vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı eserlere dönüştürmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA
Halil İbrahim ŞenolGaziantepPolitikaGüncelCOP31Son Dakika

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