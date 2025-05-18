PKK\'nın feshi sonrası DEM Parti\'den İmralı\'ya ilk ziyaret

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, partinin İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası ilk kez gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına gitti" ifadelerine yer verildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE 5. ZİYARET

DEM Parti, 22 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin ardından bugünkü ziyaret dahil olmak üzere 5. defa İmralı Adası'nı ziyaret etti. DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat ve 21 Nisan olmak üzere bugüne kadar 4 defa İmralı'ya gitmişti. Bugünkü görüşme sürecin başından beri 5. görüşme olarak kayıtlara geçti.

İlk 2 görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı. Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.