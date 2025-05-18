PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret - Son Dakika
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PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK\'nın feshi sonrası DEM Parti\'den İmralı\'ya ilk ziyaret

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol bulunuyor.

18.05.2025 12:36
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DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, partinin İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası ilk kez gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına gitti" ifadelerine yer verildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE 5. ZİYARET

DEM Parti, 22 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin ardından bugünkü ziyaret dahil olmak üzere 5. defa İmralı Adası'nı ziyaret etti. DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat ve 21 Nisan olmak üzere bugüne kadar 4 defa İmralı'ya gitmişti. Bugünkü görüşme sürecin başından beri 5. görüşme olarak kayıtlara geçti.

İlk 2 görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı. Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.

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Son Dakika Güncel PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zafer Bekler:
    62 yaşındayım kataraktım var emekliyim mercek degışiminin bana Fiat sınırları nedır 15 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    BU ÜLKENİN HUZURU KALKINMASI BARIŞI KARDEŞÇE YAŞAMI İÇİN ÇALIŞAN HERKES KIYMETLİDİR ARTIK ANNELER AĞLAMASIN KAN DÖKÜLMESİN OCAKLAR SÖNMESİN BARIŞ OLURSA HERKES KAZANIR ÜLKE KAZANIR MİLET KAZANIR 12 4 Yanıtla
  • Oguz Han:
    Pkk'nın feshi bana o kadar inandırıcı gelmiyor ki anlatamam... Bunların bir çok kanat örgütleri var zaten. Pkk bitse bile başka bir isim ile tekrar devam ederler. Burada bir aldatmaca, bir oyun var. 40 yıldır süren terör bu kadar kolay bitemez. Bunun içinde başka işlerde var. Adım gibi eminim. Yine birileri bir şeyleri aralarında bölüşüp paylaşmıştır. Yoksa bedavaya silah bırakmazlar. İlla ki bir çıkar istemişlerdir. 10 6 Yanıtla
  • berke alberto:
    Yol geçen hanı oldu 9 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ben yemem yiyen varsa afiyet olsun, koyunda degilim sigirda degilim. Bilgim olmayan bi şeyi babam dese inanmam, Hele bunların Allah 1 dediğine inanmam iki gün sonra biz bir biliyorduk, ikiyimis diye bilirler. işleri güçleri koyun, sığır algısı. 7 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    apo hala ımralıdamı 5 3 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Bölücüler iş başında yine... 2 3 Yanıtla
  • M ALİ:
    Bahçeli emmiyi de götürsünler aşıkla maşuk hasret gidersin. 1 2 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bizden bize..... 1 1 Yanıtla
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