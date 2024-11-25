Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Mehmet İzdal anıldı

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Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Mehmet İzdal, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit öğretmen İzdal'ın ilçe kabristanındaki mezarı başında yapılan törene ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa Bina ile öğretmenler katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehidin adının verildiği okulunun müdürü Ümit Atacan, burada yaptığı konuşmada, İzdal'ın adını taşıyan okulda görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İzdal'ın öz geçmişini okuyan Atacan, "İlk görev yeri Konya'dan sonra ikinci görev yeri olan Van'ın Gevaş ilçesine gitti. Burada öğrencilerine ışık saçan, onların eğitimi için gönülden çalışmalar yapan örnek bir öğretmen oldu. 24 Ekim 1993'te görev yaptığı Gevaş'ta hain terör saldırısında şehit edildi. Bugün ilçemizde bir okulda bir de Van Gevaş'ta bir okula adı verilmiştir." dedi.

Törene katılanlar daha sonra şehit öğretmenin kabrine karanfil bıraktı.

Mehmet İzdal, ilkokul öğretmeni olarak atandığı ikinci görev yeri Van'ın Gevaş ilçesinde 50 gün sonra 24 Ekim 1993'te, henüz 26 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti.