- Terör örgütü PKK yandaşlarından Hannover Başkonsolosluğuna çirkin saldırı
HANNOVER - Almanya'nın Hannover kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna taş ve sopayla saldırması sonucu binanın giriş kapısında hasar meydana geldi.
Terör örgütü PKK provokasyonu, Almanya'ya sıçradı. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentinde terör örgütü yandaşları, belediyenin Nevruz kutlamaları için verdiği yürüyüş izninin ardından An der Christuskirche Caddesi'ndeki Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna taş ve sopayla saldırdı. Başkonsolosluk binasının giriş kapısında maddi hasar meydana geldi.
Başkonsolos Gül Özge Kaya, Alman yetkililerle görüştü
Uluslararası Demokratlar Birliği Aşağı Saksonya Başkanı İlhami Oğuz, Başkonsolosluğa yapılan saldırının ardından Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile görüştüğünü belirtti. Oğuz, Başkonsolos Kaya'nın saldırının ardından Alman yetkililerle görüştüğünü, olayın aydınlatılması ve Türk sivil toplum kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması talebinde bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.
Belçika'daki PKK provokasyonu
Belçika'nın Leuven şehrinde Nevruz kutlamaları sırasında başlayan olaylar ülkenin farklı şehirlerine sıçramış, geçtiğimiz pazar günü Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Flaman bölgesine bağlı Heusden Zolder şehrinde akşam saatlerinde nevruz kutlamalarından dönen kalabalık etrafa saldırmıştı. Yüzleri kapalı olan ve PKK yanlısı sloganlar atan grup, Türklere ait iş yerleri ve araçlara hedef almıştı. PKK yandaşları pazartesi günü öğle saatlerinde ise başkent Brüksel'de Avrupa Parlamentosu binalarının bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda toplanmış, bölgeden geçen Türk vatandaşlarına saldırmıştı. Olaylar son olarak Belçika'nın diğer bir büyük şehri olan Liege kentine sıçramış, pazartesi akşamı Türklerin yoğunlukta yaşadığı Cheratte semtinde ortaya çıkan PKK yandaşları önce bir camiye saldırmış, ardından Ülkü Ocakları binasını ateşe vermişti. Çevrede yaşayan Türk ailelere ait araçların camlarını kıran saldırganlar, bazı araçları ise kundaklamıştı.
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