İzmir'de silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 5 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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