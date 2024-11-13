Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltında

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İzmir'de silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 5 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.