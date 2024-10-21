Teröristbaşı Gülen\'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastane öldü. Gülen'in ölümünü yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı.

KUMPAS DAVALARINDA İLK DURUŞMANIN GÖRÜLDÜĞÜ GÜN

Gülen'in ölümü saat farkından dolayı 20 Ekim olarak kayıtlara geçti. 20 Ekim, Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olarak biliniyor.

İLK DURUŞMA 20 EKİM 2008'DE

Ergenekon Kumpası, 2007'de İstanbul Ümraniye'deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başladı. İlk duruşması 20 Ekim 2008'de Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davalarda 400 civarında sanık Ergenekon üyesi olmakla suçlandı.

588 KİŞİ TUTUKLANDI

Ergenekon kumpası sürecinde 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, bin 360 kişi ifade verdi, 588 kişi tutuklandı. Davada 44 gizli tanık vardı. Toplam sayfa sayısı 17 bini aşan 19 iddianame hazırlandı.

Bazı sanıklar, aklandıklarını göremeden hayatını kaybetti. Kuddusi Okkır Silivri Cezaevi'nde yakalandığı kanserden öldü. İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Arif Doğan, Uçkun Geray, Erhan Göksel, Sami Hoştan, Mehmet Koral, Ünal İnanç, Salih Kurter, Hüseyin Görüm, Emcet Olcaytu, Engin Aydın, Murat Özkan, Fatih Derdiyok yargılama sürecinde yaşamını yitirdi.