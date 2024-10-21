Teröristbaşı Gülen'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teröristbaşı Gülen'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı

Geniş Video İzle

15 Temmuz hain darbe girişinde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Gülen'in saat farkından dolayı 20 Ekim Pazar günü öldüğü kabul ediliyor. 20 Ekim 2008 ise Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü tarih olarak biliniyor.

21.10.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastane öldü. Gülen'in ölümünü yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı.

KUMPAS DAVALARINDA İLK DURUŞMANIN GÖRÜLDÜĞÜ GÜN

Gülen'in ölümü saat farkından dolayı 20 Ekim olarak kayıtlara geçti. 20 Ekim, Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olarak biliniyor.

İLK DURUŞMA 20 EKİM 2008'DE

Ergenekon Kumpası, 2007'de İstanbul Ümraniye'deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başladı. İlk duruşması 20 Ekim 2008'de Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davalarda 400 civarında sanık Ergenekon üyesi olmakla suçlandı.

588 KİŞİ TUTUKLANDI

Ergenekon kumpası sürecinde 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, bin 360 kişi ifade verdi, 588 kişi tutuklandı. Davada 44 gizli tanık vardı. Toplam sayfa sayısı 17 bini aşan 19 iddianame hazırlandı.

Bazı sanıklar, aklandıklarını göremeden hayatını kaybetti. Kuddusi Okkır Silivri Cezaevi'nde yakalandığı kanserden öldü. İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Arif Doğan, Uçkun Geray, Erhan Göksel, Sami Hoştan, Mehmet Koral, Ünal İnanç, Salih Kurter, Hüseyin Görüm, Emcet Olcaytu, Engin Aydın, Murat Özkan, Fatih Derdiyok yargılama sürecinde yaşamını yitirdi.

Teröristbaşı Gülen\'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı

15 Temmuz, Ergenekon, Güncel, Terör, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teröristbaşı Gülen'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Harun Çelik:
    Darısı ortağının başına allahım konuyu biliyorsun 24 6 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Ateşi bol osun İnşaAllah. 20 2 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Darısı savcısı yım diyenin başına 17 1 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Suratı öyle bir hale gelmiştiki sanarsın her akşam Kırmızı Tuborg içiyor :) 9 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Allah'ın adaleti, 7 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    Bu yaşananlar cumhuriyet te müdahaleler demokrasi nin gelişmediğinin göstergesidir seviyesiz siyaset dili darbe teşebbüs cumhura hakaret bu ülkenin cumhuriyeti ögrenmedigini gösterir ülkeye çok zarar vermiştir 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:52:35. #1.13#
SON DAKİKA: Teröristbaşı Gülen'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.