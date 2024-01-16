 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Tezkere - Son Dakika
Üye Girişi

Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Tezkere

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmelerinin ve ardından yapılan konuşmalar sonrasında kabul edildi. Tezkere'de, 'Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir' denildi.

Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Tezkere
16.01.2024 - 21:01,
Abone Ol

"Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Tezkere", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmelerinin ve ardından yapılan konuşmalar sonrasında kabul edildi. Tezkere'de, "Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir" denildi.

TBMM Başkanlığı'nın Genel Kurul'a sunduğu Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Tezkere, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmesinin ardından yapılan konuşmalar sonrasında oyçokluğuyla kabul edildi. DEM Parti dışında kalan siyasi partilerin "kabul" oyu verdiği

TBMM Başkanlığı'nın oyçokluğuyla kabul edilen tezkere metni şöyle:

" Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman askerimiz; Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayın, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin vatan aşkı ile şehadet şerbetini içmişlerdir. Şehitlerimiz hepimizin evladı, bu memleketin gururudur.

Gazi Meclis olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Saldırıda yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Bu menfur terör saldırının gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.

Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz.

Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir. Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Tezkere - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39
ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Son Dakika
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:08:52. #1.13#
SON DAKİKA: Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Tezkere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement