Ters Yönde Seyreden Sürücüye Ceza

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Sarıyer'de aracıyla ters yönde ilerleyen sürücüye 19 bin 416 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Caddesi'nde bir sürücünün ters yönde seyrederek diğer sürücülerden yol istediği anlara ait sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliği belirlenen S.B'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak", "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi" maddelerinden toplam 19 bin 416 lira para cezası uygulandı.