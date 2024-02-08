Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, tüm kamu işçilerine refah payı taleplerini yineledi.
Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ocak'ta imzalanan ek protokolle ocak ayındaki 32,57'lik ücret artışından sözleşme yürürlük tarihi farklı olan kamu işçilerinin de yararlandığını anımsattı.
Ek protokolle sözleşme yürürlük tarihi 1 Mart olan üyelerinin yüksek oranlarda zam almalarını sağladıklarını ancak tüm kamu işçilerine refah payı verilmesi taleplerinin karşılanmadığını belirten Kabaloğlu, şunları kaydetti:
"TES-İŞ olarak önümüzdeki toplu iş sözleşmelerinde daha iyi ücretler için çalışmalarımız elbette devam edecek, ancak kesimler arasındaki dengenin, çalışma hayatında barış ve huzurun yeniden sağlanması için tüm kamu işçilerine refah payı talebimizi yineliyoruz. Bizim üyelerimiz çok tehlikeli ve ağır şartlar altında sahada çalışıyorlar. Bunun karşılığını almaları gerektiğine inanıyor, Hükümet ve Yüksek Hakem Kurulu başta ilgili kesimlere bunu detaylı şekilde anlatıyoruz. Yüksek enflasyon, kamu işçilerinin yanında belediye ve özel sektör çalışanı üyelerimizi de olumsuz etkiliyor. Toplu iş sözleşmelerini daha önce imzaladığımız İBB bünyesindeki İSPER ve İSFALT'ta, iyileştirme ve ikramiyelerin eşitlenmesini istiyoruz."
"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı"
Kabaloğlu, İSKİ, İGDAŞ ve UGETAM'da toplu iş sözleşmesi müzakerelerine üyelerinin mevcut ekonomik koşullara göre ücret beklentilerini göz önünde bulundurarak devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Beklentilerimizin ivedilikle yerine getirilmesini bekliyoruz. Özel sektörde, elektrik dağıtım ve elektrik üretimde de sözleşmelerimizi bağıtlamaya devam ediyoruz. Oldukça iyi sözleşmelere imza attık. Ancak bu iş yerlerimizde de yüksek enflasyon nedeniyle ücret zamlarının erimesi durumunda günün koşullarına göre iyileştirme taleplerimiz elbette olacaktır."
Kabaloğlu, taşeron şirketlerde ve sulama birliklerinde çalışan üyelerinin vakit geçirmeden kadroya alınmasını isteyerek, gelir vergisiyle ilgili şu görüşleri paylaştı:
"Vergide adalet talebimizi her platformda dile getiriyoruz. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını talep ediyoruz. Üyelerimizin ocak ayında aldıkları maaşı yıl sonunda da aynı şekilde almaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve adalet talebimizin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu talep ve beklentilerimiz yerine getirilinceye kadar Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile müzakere ve mücadelemize devam edeceğiz."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu." dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Son Dakika › Güncel › TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, tüm kamu işçilerine refah payı taleplerini yineledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?