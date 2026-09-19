TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol zamları için Eşel mobil sistemi önerdi - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol zamları için Eşel mobil sistemi önerdi

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol zamları için Eşel mobil sistemi önerdi
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol zamlarının vatandaşı ve taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ettiğini söyledi. Palandöken, zamların Eşel mobil sistemiyle geçici süre yansıtılmamasını istedi; bunların ürün fiyatlarını ve enflasyonu artırdığını belirtti.

(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Bunların halledilebilmesi için bu petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından "Eşel mobil sistemi kaçınılmaz" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Bu suretle mümkün değil fiyatların gerilemesi. Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatların yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Dolayısıyla bunların halledilebilmesi için bu petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Yoksa artık benzin pompaları insanlar baktığı zaman, o üç haneli rakamları gördüğü zaman artık dördüncüsü, beşincisi yanına koyulur gibi sanki o petrol aldıkları istasyonlardaki pompaları dikkatlerini çevirmiş vaziyette.

Bunun için yapılması gereken şeylerin bir an evvel yapılması lazım. Yoksa bu enflasyonla mücadele eden halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak. Yoksa bu şekilde enflasyon da düşemez. Aynı şekilde insanlar da dolmuşa bindiği zaman aldıkları maaşla orantılasa iki vasıta değiştiren insan. Otobüslerde, halk otobüslerinde, kamyonlar, navlunda artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor.

Mevsimin en bol ayında bile insanlar alışveriş yaparken kuşku duyuyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar, yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Bunun için navlunun ücretleriyle ilgili artışlarda vatandaşa hem de bu işletmeleri işleten esnafa da önemli yük oluyor. Bunların bir an evvel mümkün olduğu ölçekte hemen halledilmesi lazım gelen şey. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlaması temin edilemez. Yani çocuklarınızı okula götürürken servis aracı, daha dün alınan fiyatlar, bugün pompaya gelen zam, aynı şekilde vatandaşın cebinden çıkan para. Bu işleyişi durdurmak lazım. Bu sıkıntının önlenmesi lazım."

Kaynak: ANKA
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