TESK Genel Başkanı Palandöken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında kabul ederek, esnaflara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

21.02.2025 17:22  Güncelleme: 17:36
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ağırladı. TESK Genel Başkanı Palandöken, Başkan Böcek'in Türkiye'de örnek alınması gereken, öncü bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Başkan Böcek'i makamında ziyaret etti.

Başkan Böcek, TESK Genel Başkanı Palandöken'e ziyaretleri için teşekkür ederek, "Esnaflarımız bizler için son derece önemlidir. Sizler esnafın babası, esnaflarımız için büyük bir umutsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyalı esnaflarımıza gereken desteği veriyoruz. Esnaflarımız sorunlarını daha yakından takip etmek, çözüm bulmak için Esnaf Dairesi Başkanlığı'nı kurduk, çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Antalya'nın tarihi, doğası ve kültürel mirası ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise "Muhittin Başkan'ın esnaf sanatkar üzerinde çok olumlu çalışmaları var. Türkiye'ye örnek olabilecek şekilde meselelere çözüm bulmanız ile örnek alınması gereken öncü bir belediye başkanısınız. Sizler esnaf üzerinde olumlu bir iz bıraktınız ki tekrar seçilmeniz bunun simgesi. Bu kadar olumsuzluklara rağmen başarılı çalışmalarınızla Antalya'yı Antalya'ya yakışan bir kimliğe büründürmeniz de ayrıyeten sevindirici" diye konuştu.

Başkan Böcek, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile bir süre görüşerek, Antalya esnafına yönelik yapılan çalışma ve projeleri değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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