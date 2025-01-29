Test Sürüşünde Tabanca ile Yaralandı: TIR Sürücüsü Gözaltında

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ANKARA'da test sürüşü sırasında tamirci Uğur Ç.'yi tabanca ile yaralayan TIR sürücüsü E.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi Batıkent semti Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. E.A., 06 DKZ 734 plakalı TIR'ını arızalanması nedeniyle 2 yıl önce tamir ettirdiği tamirciye götürdü. E.A., arızayı tespit etmesi için tamirci Uğur Ç. ile birlikte test sürüşüne çıktı. Bu sırada sürücü ile tamirci arasında tartışma çıktı. Sürücü E.A., Uğur Ç.'ye tabanca ile ateş etti. Yaralanan Uğur Ç. hastaneye kaldırılırken, E.A. kaçtı. Şüpheli, polisin çalışması sonucu bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde silah sesi üzerine çevrede yaşanan panik yer aldı. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Uğur Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.