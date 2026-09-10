Tezcan Konya pazarında konuştu, 4 havuç alan emekliye dikkat çekti

(KONYA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Konya Nişantaşı Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Tezcan, pazardaki tabloya ilişkin, "10 liralık maydanoz kredi kartıyla, havuç taneyle alınıyor" dedi.

Pazarcı esnafının anlattıklarını aktaran Tezcan, yıllarca çalışmış bir emekli öğretmenin pazara gelerek yalnızca dört havuç aldığını belirtti.

Tezcan, "Pazarcı, 'Ben utanıyorum' diyor. Utanması gereken pazarcı da değil, dört havucu hesaplayarak alan emekli de değil" ifadelerini kullandı.

Tezcan, hayat pahalılığına ve alım gücündeki düşüşe tepki göstererek, "Milleti bu duruma düşürenler utansın" dedi.