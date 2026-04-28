TFF'den 14 Nisan 2026 PFDK Sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 14 Nisan 2026 tarihinde PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Beşiktaş, Alanyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe, Galatasaray, Kocaelispor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile bazı görevliler disiplin talimatları kapsamında sevk edildi.

Beşiktaş, Alanyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle sevk edilirken; Kayserispor ayrıca 'saha olayları', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' gerekçeleriyle de sevk edildi. Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi. Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk da aynı gerekçeyle tedbirli sevk edildi. Kocaelispor 'saha olayları' nedeniyle de sevk edildi. Gaziantep FK teknik sorumlusu Burak Yılmaz ise 'sportmenliğe aykırı hareket', 'hakaret', 'kişilik haklarına saldırı' ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.