TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ağır Cezalar - Son Dakika
TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ağır Cezalar

10.04.2026 11:03
Türkiye Futbol Federasyonu, çeşitli olaylar nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer kulüplere para ve hak mahrumiyeti cezaları verdi. Özellikle derbi maçlarında tekrar eden tezahüratlar yüksek cezalara neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'deki çeşitli müsabakalarda yaşanan olaylar nedeniyle birçok kulübe cezalar verdi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yapılan açıklamalar nedeniyle Emmanuel Agbadou ve Vaclav Cerny'ye para cezaları uygulandı. Teknik direktör Sergen Yalçın için ceza tayinine yer olmadığı belirtilirken, Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler, taraftarların neden olduğu saha olayları, çirkin tezahüratlar ve talimatlara aykırılıklar nedeniyle para cezaları aldı. Özellikle Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında tekrarlanan tezahüratlar yüksek cezalara yol açtı. Beşiktaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2.7 milyon TL para cezası alırken, kulüp başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası verildi. Ayrıca, birçok kulüpte belirli tribün bloklarındaki seyircilerin elektronik biletleri bloke edilerek sonraki maçlara girişleri engellendi.

Son Dakika Güncel TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ağır Cezalar - Son Dakika

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
SON DAKİKA: TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ağır Cezalar - Son Dakika
