TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ağır Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'deki çeşitli müsabakalarda yaşanan olaylar nedeniyle birçok kulübe cezalar verdi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yapılan açıklamalar nedeniyle Emmanuel Agbadou ve Vaclav Cerny'ye para cezaları uygulandı. Teknik direktör Sergen Yalçın için ceza tayinine yer olmadığı belirtilirken, Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler, taraftarların neden olduğu saha olayları, çirkin tezahüratlar ve talimatlara aykırılıklar nedeniyle para cezaları aldı. Özellikle Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında tekrarlanan tezahüratlar yüksek cezalara yol açtı. Beşiktaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2.7 milyon TL para cezası alırken, kulüp başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası verildi. Ayrıca, birçok kulüpte belirli tribün bloklarındaki seyircilerin elektronik biletleri bloke edilerek sonraki maçlara girişleri engellendi.