TFSF ve KASFOT, 6-7 Kasım'da Kastamonu'da fotoğraf etkinliği düzenleyecek - Son Dakika
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TFSF ve KASFOT, 6-7 Kasım'da Kastamonu'da fotoğraf etkinliği düzenleyecek

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TFSF üyesi fotoğrafçılar, KASFOT işbirliğiyle 6-7 Kasım'da Türkiye'nin birçok kentinden Kastamonu'ya gelecek. 6 Kasım'da 'Kastamonu'da 4 Mevsim' sunumu yapılacak; 7 Kasım'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi ile kanyon ve şelalelere gezi düzenlenecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyesi fotoğrafçılar, Kastamonu'da bir araya gelecek.

TFSF ile Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) işbirliğinde, Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin (KASTAB) katkısıyla 6-7 Kasım'da Türkiye'nin birçok kentinden fotoğrafçılar Kastamonu'ya gelecek.

Bu kapsamda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda 6 Kasım'da "Kastamonu'da 4 Mevsim" fotoğraf sunumu gerçekleştirilecek. 7 Kasım'da ise UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi, Azdavay Çatak Kanyonu, Pınarbaşı Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'ne gezi düzenlenecek.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör, Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarını Kastamonu'da ağırlayacaklarını belirtti.

TFSF üyeleri için güzel bir sunum hazırladıklarını belirten Güngör, "Fotoğrafçılarımıza Kastamonu'nun sonbahardaki güzelliklerini, doğasını, tarihini, kültürünü göstereceğiz. Eminim ki birbirinden güzel karelerle Kastamonu'dan ayrılacaklar. Amacımız Kastamonu'yu fotoğraflarla tanıtmak ve Kastamonu'nun fotoğraf arşivini oluşturarak gelecek nesillere bırakmak." dedi.

Etkinliğin kente faydalı olacağını dile getiren Güngör, "Bu önemli etkinlikte bizlere destek olan Kastamonu Valiliğine, Pınarbaşı Kaymakamlığına, Kastamonu Belediyesine, İl Özel İdaresine, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına, KASTAB'a ve KASFOT üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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