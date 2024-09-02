TGB Üyeleri, USS Wasp'taki Askerin Kafasına Çuval Geçirdi - Son Dakika
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TGB Üyeleri, USS Wasp'taki Askerin Kafasına Çuval Geçirdi

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir Limanı'nda demirleyen USS Wasp taarruz gemisinde görevli olduğu iddia edilen bir ABD askerinin kafasına çuval geçirdi. Olay sırasında 'Yanke go home' sloganları atıldı. TGB, sosyal medya üzerinden duruma dair görüntüler paylaşarak, ABD askerlerini ülkeye kabul etmeyeceklerini belirtti. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.09.2024 17:39
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(İZMİR) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir Limanı'na demirleyen ABD taarruz gemisinde görevli asker olduğu iddia edilen bir kişinin kafasına çuval geçirdi. Konuya ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

ABD'nin İzmir Limanı'na demirleyen taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli bir asker olduğu iddia edilen kişinin kafasına, "Yanke go home" sloganları atılarak, çuval geçirildi. TGB'nin sosyal medya hesabından olayla ilgili görüntüler paylaşılarak, "ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli ABD askerlerine çuval geçirdik. Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız" denildi.

Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TGB Üyeleri, USS Wasp\'taki Askerin Kafasına Çuval Geçirdi
Kaynak: ANKA

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