TGB Üyeleri Filistin İçin ABD'deki Öğrencilere Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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TGB Üyeleri Filistin İçin ABD'deki Öğrencilere Destek Gösterisi Düzenledi

TGB Üyeleri Filistin İçin ABD\'deki Öğrencilere Destek Gösterisi Düzenledi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, başkentte, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenledi. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, 'Filistin davası, Türkiye davası' sloganı attı. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, çok önemli bir direnişi ve halk hareketini selamlamak için toplandıklarını belirtti.

28.04.2024 16:01
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, başkentte, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenledi.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Filistin davası, Türkiye davası" sloganı attı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, çok önemli bir direnişi ve halk hareketini selamlamak için toplandıklarını belirtti.

Çetin, "Emperyalist Amerika ve siyonist İsrail'e karşı, İsrail'in uyguladığı soykırımın en büyük destekçisi, sponsoru ABD'ye karşı bir uluslararası intifada başlamıştır. Bu intifada aynı 1988'de, 2000'lerin başında Filistin halkının başlattığı intifadalar gibi ilmek ilmek örülmektedir, üniversite üniversite, kampüs kampüs yayılmaktadır." dedi.

ABD ve İsrail'in tüm dünyayı kuşattıklarını zannettiğini söyleyen Çetin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sınırlarında da askeri üsleriyle, kurmaya çalıştıkları terör devletçikleriyle bizi de kuşattıklarını sanıyorlar. Filistinlilerin teslim olabileceklerini zannediyorlardı. O küçücük Gazze şeridi dünyaya öğretti ki direnen milletler, mücadele eden milletler asla yenilmezler. Onların içinde yenilmez bir direnç gücü vardır. Bunun işaretlerini görüyoruz. ABD'deki bu protestolar basit olaylar değildir.

Üniversiteler artık bu soykırımı durdurmak için mücadele ve eylem alanlarımızdır. Bütün üniversite rektörlüklerine, bütün üniversite topluluklarına çağrı yapıyoruz, hepsiyle el ele olacağız, kol kola olacağız. Dünya çapında yükselen bu halk hareketinin Türkiye'deki sesi, Türkiye'deki bayrağı olacağız."

"Emperyalist ve siyonist düşmana karşı tek cephe tek yürek", "Özgür Filistin", "ABD ve İsrail'e karşı uluslararası intifadayı selamlıyoruz" yazılı döviz ve pankartları taşıyan grup, olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TGB Üyeleri Filistin İçin ABD'deki Öğrencilere Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

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