TGC'den Gözaltılara Tepki

01.03.2026 18:04
TGC, Kenan Şener ve iki gazetecinin gözaltına alınmasına karşı çıkarak serbest bırakılmalarını istedi.

(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile iki gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin "Gazetecilik, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan anayasal bir faaliyettir. Meslektaşlarımızın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmalarını istiyoruz" açıklamasını yayınladı.

TGC, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü saatlerde İncirlik Hava Üssü'nden yapılan canlı yayın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ile muhabiri Sergen Ölçer'in serbest bırakılması için açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü saatlerde İncirlik Hava Üssü'nden yapılan canlı yayın sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde uygulanan gözaltı tedbirinin, hukuk devleti ilkeleri ve ölçülülük esasları gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. ANKA Haber Ajansı da yayınla ilgili gerekli tasarrufu yaparak canlı yayını sonlandırmış ve kamuoyuna açıklamada bulunmuştur. Söz konusu canlı yayın sırasında herhangi bir askeri sırrın ifşa edilmediği görülmektedir. Meslektaşımız Kenan Şener'in Ankara'da ifade verebilecek durumda olmasına karşın gözaltı tedbiri uygulanarak Adana'ya götürülmesi gazeteciliğin suç olarak görülmesi anlayışının sonucu olduğu ortadadır. Gazetecilik, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan anayasal bir faaliyettir. Meslektaşlarımızın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmalarını istiyoruz. Haksız gözaltı ve tutuklamalara karşı meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kenan Şener, Güncel, Medya, Son Dakika

