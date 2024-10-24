Tgc'den Tusaş Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Tgc'den Tusaş Saldırısına Kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen, 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

24.10.2024 13:07
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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen, 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

TGC Yönetim Kurulu, Ankara TUSAŞ'da dün meydana gelen terör saldırısını kınadı. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de güvenlik güçlerini, sivilleri hedef alan yine bir terör olayı gerçekleşmiştir. Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısı insanlık suçudur. 5 kişinin ölümüne 22 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısını lanetliyor, kınıyoruz. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acısını tüm ulusumuzla birlikte yürekten paylaşıyoruz. Yaralananlara geçmiş olsun diyoruz. Bu tür terör olayları birliğimize ve dayanışmamıza zarar veremeyecektir. En kısa sürede olayın aydınlatılmasını, sorumlularının cezalandırılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tgc'den Tusaş Saldırısına Kınama - Son Dakika

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