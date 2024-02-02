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TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı - Son Dakika
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TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi, Antalya'da başladı. Ankara, Kemer, Bodrum, Sueno, Olympos, Regnum, Ataşehir, Antalya Gençler, İstanbul Gençler, Gloria, National GSK, Klassis, 19 Mayıs Samsun ve Carya Golf Kulüplerinden 36 sporcu, 3 gün boyunca 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak. Mücadele 4 Şubat'ta sona erecek.

02.02.2024 13:01
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TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki sahalarda gerçekleştirilen 2024 Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesinde, Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK, Klassis Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden 18'i kadın 36 sporcu mücadele ediyor. Sporcular 3 gün boyunca 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak.

8 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi 4 Şubat'ta sona erecek. TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney ile Başantrenör Yardımcısı Çağatay Ural da müsabakaları takip ediyor. 2024 TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak mücadelesi ise 23 Şubat'ta yine Antalya'da oynanacak. (DHA)

TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi Antalya\'da başladı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi Antalya'da başladı - Son Dakika
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