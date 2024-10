The White Buffalo Türkiye'de Konser Verecek

Güncel

"Sons Of Anarchy" dizisinin müzikleriyle tanınan The White Buffalo, Türkiye'de iki konser verecek.

Asıl adı Jake Smith olan sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 31 Ekim'de Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 1 Kasım'da ise İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

"Sons Of Anarchy" dizisinin, "Come Join The Murder", "The Whistler" ve "Set My Body Free" adlı müziklerinin de aralarında bulunduğu unutulmaz eserlere imza atan usta müzisyen, kariyerinde Bob Dylan ve Leonard Cohen gibi efsane isimlerden etkilendi.