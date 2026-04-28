ThinkPack Paneli: Ambalaj Artık Stratejik Bir Alan

Yaşar Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri ve 4.12 Design Hub iş birliğiyle düzenlenen ThinkPack Paneli'nde, ambalajın artık sadece koruma değil, sürdürülebilirlik ve ihracat gücünü belirleyen stratejik bir alan olduğu belirtildi. Panelde, 16 öğrencinin 4 mentör ve 4 firma ile iki günde geliştirdiği 8 uygulanabilir ambalaj tasarımı sergilendi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, gençlere fırsat verildiğinde etkileyici sonuçlar ortaya çıktığını belirterek, ihracat yapan firmaların ambalajı yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ambalajın gümrükte en güçlü diplomatik pasaport olduğunu vurgulayarak, döngüsel ekonomiye uyum sağlamayan işletmelerin ihracat pazarlarında oyun dışı kalacağını ifade etti.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek, öğrencilere analitik muhakeme, tasarım düşüncesi ve girişimcilik dersleri verdiklerini belirtti. Çalıştaya katılan 16 öğrenciye sertifikaları Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş tarafından verildi.