THK Üniversitesi Mezuniyet Töreni Uçuş Gösterileriyle Gerçekleşti - Son Dakika
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THK Üniversitesi Mezuniyet Töreni Uçuş Gösterileriyle Gerçekleşti

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'ni başarıyla bitiren 710 öğrenci, uçuş gösterileri eşliğinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene THK yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, mezun olan öğrencilerin toplum ve sektöre hizmet etmekten gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca, üniversitenin öğrenci kontenjanının artırıldığı ve yeni programların açıldığı da duyuruldu.

12.07.2024 17:53
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Havacılık konusunda Türkiye'nin tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesini başarıyla bitiren 710 öğrenci, uçuş gösterileri eşliğinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Üniversitenin Türkkuşu Kampüsü'nde düzenlenen 2023-2024 Mezuniyet Töreni'ne, THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ile Türk Hava Kurumu yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Prof. Dr. Rahmi Er, törende yaptığı konuşmada 710 öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirip mezun ederek toplumun ve sektörün hizmetine sunmanın gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Üniversitenin geçen yıl 940 olan öğrenci kontenjanını bu yıl 1210'a yükselttiklerini aktaran Er, "Bu durum, Türk Hava Kurumu Üniversitesine gösterilen ilginin ve duyulan güvenin en somut sonucudur. Bu yıl hem kontenjanlarımızı artırdık, hem de Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 3 yeni program açtık. Bunlar hava aracı imalat teknolojileri, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi ile uçuş harekat yöneticiliği programlarıdır. Yeni programlarımız üniversitemize hayırlı olsun." dedi.

Radyo kontrollü model uçak ile 3 eğitim uçağının gösteri uçuşu yaptığı törende, üniversiteyi birincilikle bitiren Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mert Efe Tatar da bir konuşma yaptı ve yaş kütüğe plaket çaktı.

Kaynak: AA

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