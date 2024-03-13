THY, Berlin Havalimanı'ndaki güvenlik personeli grevi nedeniyle bazı seferleri iptal etti - Son Dakika
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THY, Berlin Havalimanı'ndaki güvenlik personeli grevi nedeniyle bazı seferleri iptal etti

THY, Berlin Havalimanı\'ndaki güvenlik personeli grevi nedeniyle bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Berlin'den yapılacak TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

13.03.2024 15:25
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Berlin'den yapılacak TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin- Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ulaşım, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, Berlin Havalimanı'ndaki güvenlik personeli grevi nedeniyle bazı seferleri iptal etti - Son Dakika

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