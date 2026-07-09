THY Çalışanı Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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THY Çalışanı Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

THY Çalışanı Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
09.07.2026 20:31
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Düzce'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Hakan Alp Mutlu, gözyaşlarıyla uğurlandı.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda gişelerde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin memuru Hakan Alp Mutlu (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, Düzce'de toprağa verildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri mevkisinde meydana geldi. Hakan Alp Mutlu, gişeler yakınına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle plakası öğrenilemeyen motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hakan Alp Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

THY'de kabin memuru olduğu öğrenilen Hakan Alp Mutlu'nun cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kabin memuru için bugün Düzce merkez Aydınpınar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Mutlu'nun cenazesi, gözyaşlarıyla Aydınpınar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Mutlu'nun ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Motosiklet, Hakan Alp, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Düzce, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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