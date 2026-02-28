THY'den Orta Doğu Sefer İptalleri

Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 2 Mart'a kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman seferlerinin ise bugün için iptal edildiğini bildirdi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin anlık takip edildiğini, ilave sefer iptallerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Öte yandan yolcular THY uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresi bağlantısından ulaşabiliyor.