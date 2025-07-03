THY'den Ücretsiz Türk Dizi Turu - Son Dakika
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THY'den Ücretsiz Türk Dizi Turu

03.07.2025 11:25
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THY, İstanbul Havalimanı'nda dizi hayranlarına ücretsiz tur düzenliyor, tarihi platoları tanıtıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Türk dizileri hayranı yolcularını, tarihi olayları anlatan dizilerin çekildiği platoda yarım günlük turlarla ücretsiz ağırlıyor.

THY, yurt dışından gelip başka bir ülkeye gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yolcularına ücretsiz şehir turu imkanı sağlıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 6 ile 24 saat arasında bağlantı süresi olan yolcular, iki uçuş arasında kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

Bazı yolcular ise yurt dışında çok beğenilen, tarihi olayları anlatan Türk dizilerinin çekildiği Beykoz Riva'daki Bozdağ Film Platoları'nı gezmeyi tercih ediyor.

Havalimanında "TourIstanbul" otobüslerine alınan yolcular, rehber eşliğinde "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi dizilere ev sahipliği yapan, 200 dönüm üzerine kurulu, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosunu görme şansına kavuşuyor.

Platonun rehberiyle seti gezen yolcular hem Türk tarihi ve kültürü hem de diziler hakkında bilgi alıyor.

Altı yanan kara kazanda pişirilmiş çorba ve yemeğin yanı sıra değirmende dövülmüş pirinçle hazırlanan sütlaç ikram edilen misafirler, cam yapımı atölyesi gibi etkinliklere katılıp, "Atların Destanı" isimli gösteriyi izledikten sonra yeniden havalimanına getiriliyor.

"Yılbaşından bu zamana 3 bine yakın yolcumuz katıldı"

THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin uluslararası transfer yolcularına yönelik olduğunu söyledi.

İstanbul'da ücretsiz düzenlenen günlük 6 farklı turdan birinin de tarihi Türk dizilerinin çekildiği platolara 12.00-18.00 saatlerinde yapıldığı ifade eden Yormaz, dünyada Türk dizilerinin çok izlendiğini ve ilgiyle takip edildiğini anlattı.

Yormaz, "Yolcularımızdan bu filmlerin çekildiği platoya ziyaret talepleri oluyordu. Biz de bunu değerlendirerek, Bozdağ Platoları ile işbirliği çerçevesinde burada yolcularımıza hem öğle yemeği ikramında bulunuyor hem de Türk dizilerinin çekildiği yerde Türk tarihi hakkında bilgilendirici tur düzenliyoruz. Bu kapsamda yolcularımız aynı zamanda ok atma, demir dövme gibi bireysel etkinliklere katılıp Türk tarihinin anlatıldığı bir atlı gösteriyi de izleme şansı buluyor." diye konuştu.

Tura katılmak isteyen ve uygun bekleme süresi bulunan yolcuların THY'nin internet sitesinden başvuru yapabildiğini belirten Yormaz, yolcuların, İstanbul Havalimanı'ndaki "TourIstanbul" bürosuna uğrayarak da tura dahil olabileceğini bildirdi.

Bunun yoğun ilgi gören turlarından biri olduğunu dile getiren Yormaz, "Bugün buraya 25 misafirimizle geldik. Özellikle yazın başladığı bu dönemde günlük 100 kişiye kadar çıktığımız da oluyor. Yılbaşından bu zamana 3 bine yakın yolcumuz bu turumuza katıldı. Geçen yıl 5 bin kadar yolcumuzu bu turumuzda ağırladık." dedi.

"Bu turumuzu bilinçli tercih eden çok fazla yolcumuz var"

Yormaz, farklı milletlerden çok sayıda yolcunun tura katıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu turumuzu bilinçli tercih eden çok fazla yolcumuz var. Bunlar özellikle bu tarihi Türk dizilerini merakla takip eden izleyicilerin oluşturduğu gruplar. Bu dizilerin yayımlandığı Güney Amerika, Uzak Asya ve Orta Doğu bölgelerinden geliyorlar. Aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri'mizden de çok fazla yolcu var. Meksika da başta geliyor. Pakistanlı ve Hint misafirimizin yaşadığı Amerika'dan da çok ciddi katılım alıyoruz. Aynı zamanda Arap ve Türk coğrafyasından, Kazakistan'dan ve Uzak Doğu'dan, Endonezya'dan bu turlara çok ciddi katılım oluyor."

Diğerlerinde genel ortalama 4,5 iken, dizi platosuna düzenlenen turun yaklaşık 4,70 beğeni aldığını vurgulayan Yormaz, turun çekim yapılan dönemlere denk gelmesi durumunda yolcuların, izin dahilinde sahneleri canlı izleyebildiğini, severek takip ettikleri oyuncularla karşılaşabildiğini ve fotoğraf çektirebildiğini kaydetti.

"Başka bir ülkede böyle bir etkinliğe denk gelmedim"

Meksika'da çalışan Hint asıllı Mani Krishna, yaklaşık 15 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a vardıklarını, bu turdan sonra Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gideceğini anlattı.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle tura katıldığını belirten Krishna, "Bu turu daha önceden biliyordum. İçeriğini tam bilmesem de arkadaşlarım tavsiye etmişti. Bir arkadaşım iki tura daha önce katılmıştı. Turda eski sanatlardan bazılarını da gördüm, çok güzeller. Yemekler harika, baklavayı da daha önceden biliyordum." ifadelerini kullandı.

Krishna, başka ülkede böyle bir etkinliğe denk gelmediğini söyleyerek, "Burada her şey ücretsiz. Başka yerlerde en ufak bir kahveye bile ödeme yamak zorundasınız. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Çok güzel yemekler ikramlar edildi. Çok mutlu hissediyorum. Çok rahatlatıcı oldu. Uçuştan sonra ara vermek, temiz hava almak, güzel bir yemekten sonra tekrar uçuşa devam etmek çok iyi bir fikir." diye konuştu.

Tunuslu yolculardan Abdulselam Arbaoui de film platosundaki etkinliği çok beğendiğini dile getirdi.

Doğanın içerisinde kurulmuş platoda gezdiklerini anlatan Arbaoui, "Bu etkinlik çok harika. Güzel bir restoranda birlikte yemek yedik. Türk kardeşlerimle birlikte cuma namazına gittim. İnsanlar çok iyi. İlk kez geliyorum ve çok mutlu hissediyorum. Bazı Türk dizilerini izliyorum. Bir Müslüman olarak bu dizeleri beğeniyorum. Dizeler sayesinde Türk ile Tunus kültürü birbirine karışıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY'den Ücretsiz Türk Dizi Turu - Son Dakika

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