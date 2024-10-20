THY Golf Turnuvası Kahire'de Gerçekleşti

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Türk Hava Yollarının (THY) "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvasının Mısır ayağı, Kahire'de yapıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Katameya Dunes Golf & Social ?Club'da düzenlenen turnuvaya katılarak, dereceye giren Mısırlı oyuncu Runi Farag'a ödülünü takdim etti. ?

Turnuvanın düzenlendiği golf sahayı inceleyen Büyükelçi Şen, golf sahasını çok ?beğendiğini, gerek golf sahasının güzelliği ve tasarımının gerek kazananın Mısırlı olmasının, söz konusu sporun Mısır'da iyi bir istikbale sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Güney Kore, Japonya ve İngiltere dahil çeşitli ülkelerden onlarca ?yarışmacının katılımıyla organize edilen turnuvanın sürdürülmesinin ?öngörüldüğünü ifade etti. ?

THY'nin "Turkish Airlines World Golf Cup" turnuvası, 2013 yılından bu yana 71 ülkede 100'den fazla şehirde ?düzenlendi ve dünyanın en büyük kurumsal golf turnuvası olma özelliğini taşıyor.