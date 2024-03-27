THY Japonya Ofisi, Türk-Japon diplomatik ilişkileri dolayısıyla gastronomi etkinliği düzenledi

Türk Hava Yolları (THY) Japonya Ofisi, 2024'te 100. yılını kutlayan Türk-Japon diplomatik ilişkileri dolayısıyla gastronomi etkinliği düzenledi.
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda bir restoranda düzenlenen etkinliğe, yerel turizm ve kültür kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti.
Burada konuşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, iki ülke ilişkilerini kültür, turizm, ticaret, enerji ve teknoloji dahil birçok alanda geliştirmeye çabaladıklarını belirtti.
Hedeflerinin Japonya ile dostluk ilişkilerini geliştirmek olduğunu dile getiren Güngen, "Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı bu anlamda önemli bir fırsat." dedi.
Güngen, Türkiye ve Japonya arası turistik seyahatlerin, Kovid-19 sonrası olağan ritmine ulaşarak güçlü bir ivme kazanması için faaliyetlere hız kazandırdıklarını söyledi.
"Her Japon dostumuz, ilişkilerimizin geleceği bakımından etki oluşturacak"
THY'nin önemine işaret eden Güngen, "Ülkemizi keşfetmek için yola çıkan her Japon dostumuz, ilişkilerimizin geleceği bakımından etki oluşturacak." diye konuştu.
Güngen, Doğu ile Batı'nın buluştuğu, zengin, derin tarih ve kültürüyle dünyada bir cazibe odağı olarak nitelediği Türkiye'nin gastronomi turizminde fırsatlar sunduğunu kaydetti.
Türk mutfağının dünyanın en seçkin mutfaklarından biri olduğunu dile getiren Güngen, bunun, uluslararası kabul gören kuruluşlarca tescil edilmesinin gurur verdiğini belirtti.
"Türkiye ile Japonya arası köprü görevi görmekten gurur duyuyoruz"
THY Japonya Ofisi Müdürü Ahmet Tuğcu da Nisan 2024 itibarıyla THY'nin Japonya içinde ilk kez 3 farklı havalimanına uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.
İki ülke ilişkilerini çok eskilere dayanan kardeşlik hikayesi olarak tanımlayan Tuğcu, "1890'daki elim kazada ciddi bir kardeşlik başlıyor. Bu yıl, diplomatik ilişkilerin 100. yılı. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak ticari pozisyonun yanı sıra Türkiye ile Japonya arasında manevi anlamda bir köprü görevi görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların akabinde Türk şefler Ali Açıkgül ve Tolgar Mireli'nin sahne aldığı gastronomi etkinliğinde, Türk mutfağından çeşitli lezzetler, Japon konukların katılımıyla hazırlandı.
Yemeklerin hazırlanış aşamasına katılan çok sayıda Japon, Türk mutfağının inceliklerini öğrenme ve tatma fırsatı buldu.
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