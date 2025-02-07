THY'nin Adıyaman'daki depremzedeler için yaptırdığı 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

THY'nin Adıyaman'daki depremzedeler için yaptırdığı 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi

THY\'nin Adıyaman\'daki depremzedeler için yaptırdığı 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi

Türk Hava Yollarının (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Adıyaman'da yapımını üstlendiği 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi.

07.02.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yollarının (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Adıyaman'da yapımını üstlendiği 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Emlak Konut tarafından İndere'de THY'nin finansmanıyla yapımı tamamlanan deprem konutlarında hak sahiplerine teslimatlar başladı.

Projenin son durumunu yerinde gören THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bolat, THY'nin üstlendiği 1000 konutluk mahalle projesiyle, Adıyaman'daki depremzedelere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı ve bölgenin yeniden yapılanmasını amaçladıklarını söyledi.

İnşa edilen konutların, depremzedelerin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle de çağdaş bir yaşam alanı sunduğunu vurgulayan Bolat, konutların teslimatlarının başladığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bolat, THY'nin söz verdiği projenin yapıldığı yer olması nedeniyle Adıyaman'a geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emlak Konut burada gece gündüz çalışıyor ve evleri de teslim etmeye başladılar. Konut projemizin son durumunu görmek için Yasir Yılmaz beyi ziyaret ettik. Millet adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Bakanlarımız gece gündüz demeden buraları kendi evleri yapılıyor gibi takip ettiler. 7 gün 24 saat burada çalışıyorlar. Tüm deprem bölgesindeki illere gidiyorlar. Biz de çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik. Teslimatlar başlamış. Bu açıdan da kendilerine teşekkür ediyorum."

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da depremin ardından ciddi bir seferberlik hali olduğunu, bu kapsamda THY'nin 1000 konutluk projesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Herkesin bölgede yardımcı olmak için çalıştığını, bu anlamada THY'nin desteğinin kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, "AFAD üzerinden yapılan bağışla Adıyaman'da yaptığımız 16 bin 467 konutun 1000 adedi THY'nin bağışıyla hayata geçmiş oldu. Deprem bölgesinde yapılan 452 bin konutun yaklaşık olarak 82 bin adedini Emlak Konut olarak biz yapıyoruz. Önemli bir kısmını teslim ettik. Yıl sonuna kadar da bölgedeki konutların tamamını teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

THY'nin 1000 konutluk mahalle projesi kapsamında toplam 129 bin 424 metrekare alan üzerinde inşa edilen konutlar, modern şehir yaşamına uygun şekilde tasarlandı.

Mahallede sosyal donatı olarak toplam 47 bin 352 metrekarelik alan büyüklüğü olan tenis kortları, basketbol sahaları, çocuk oyun parkları gibi bölümler yer alıyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'nin Adıyaman'daki depremzedeler için yaptırdığı 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:21:46. #1.13#
SON DAKİKA: THY'nin Adıyaman'daki depremzedeler için yaptırdığı 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.