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THY'nin İstanbul-Tokyo seferi yangın nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika
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THY'nin İstanbul-Tokyo seferi yangın nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo seferini yapan tarifeli uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda piste yanan uçak nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Haneda Havalimanı uçuşlara kapatıldığı için THY'nin TK198 sefer sayılı yolcu uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

THY\'nin İstanbul-Tokyo seferi yangın nedeniyle Narita Havalimanı\'na yönlendirildi
02.01.2024 - 14:13,
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Tokyo seferini yapan tarifeli uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda piste yanan uçak nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Pistte Japan Airlines'a ait bir uçakta çıkan yangın nedeniyle Haneda Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Bu nedenle THY'nin İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda arasında sefer yapan "TK198" sefer sayılı yolcu uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: AA
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