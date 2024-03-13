Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart havalimanlarında yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, Stuttgart Havalimanı'nda ise 14 Mart'taki tüm gidiş ve geliş seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
İptal edilen seferler şöyle:
"TK 1662 Hamburg - İstanbul, TK 1664 Hamburg- İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen, TK 1701 İstanbul-Stuttgart, TK 1702 Stuttgart- İstanbul, TK 1703 İstanbul-Stuttgart, TK 1704 Stuttgart-İstanbul, TK 1705 İstanbul-Stuttgart, TK 1706 Stuttgart- İstanbul, TK1710 Stuttgart-İstanbul, TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7812 Ankara-Stuttgart, TK 7813 Stuttgart- Ankara"
Son Dakika › Güncel › THY'nin yarınki bazı Hamburg ve Stuttgart seferleri iptal edildi - Son Dakika
Erzincan'da, 32 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi törenle anıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile 2 kişinin bilgisine başvurulacak.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kütahya'da üzerinde 249,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu otobüs yolcusu tutuklandı.
Sivas'ta okullar arasında düzenlenen halk oyunları yarışmasında Yavuz Selim Ortaokulu yıldızlar düzenlemesiz dalda il birincisi oldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde daha yeşil ve dirençli bir Bursa için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini bildirdi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Türkiye Tasarım Vakfı, savaştan harap olan şehirlerin başında gelen Filistin'in Gazze şehri için mevcut durumun değerlendirilmesi, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve bölgenin yeniden canlandırılması için atılacak adımların tartışıldığı "Gazze için Tasarım-Arama Toplantısı" düzenledi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Siyasetin yoğun gündemi içerisinde, Barış Akademisyenlerini unuttuk. Yargıya çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri’nin sorunlarını giderecek, hukuksuzluğu ortadan kaldıracak; adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı, ne AYM kararını dinledi ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi, Ankara 13. İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı kaldırıyor ve Barış Akademisyenleri’ni yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor” dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?