THY, Ohri'ye Uçuş Başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine uçuşların 27 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'na haftada 4 gün karşılıklı seferler düzenlenecek.
27 Mart'ta başlayacak seferlerde tek yön biletler 90 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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