Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar - Son Dakika
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Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar

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Bakan Göktaş\'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında ortaya atılan fon iddialarının ardından muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa doğruluğunu araştırmadan bize saldırıyorlar" dedi. İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılışında yaptığı konuşmada muhalefetin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik fon iddialarına tepki gösterdi.

YENİ Parti milletvekilleri Ümit Özlale, Ali Mahir Başarır ve Cemal Enginyurt'un fon soruşturması kapsamında Bakan Göktaş hakkında dile getirdiği iddiaların ardından Göktaş, üç milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından konuşan Erdoğan, muhalefeti doğruluğu araştırılmamış iddialarla hükümeti hedef almakla suçladı.

"SİYASİ PARTİ DEĞİL, SANKİ İFTİRA ÜRETME MERKEZİ"

Muhalefetin somut projeler üretmek yerine hükümeti eleştirmeye odaklandığını savunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize sataşanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz; gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi."

"BOĞAZLARINA KADAR YOLSUZLUĞA BATMIŞ DURUMDALAR"

Eleştirilerinin dozunu artıran Erdoğan, muhalefetin kendilerine yönelik iddiaları araştırmadan dile getirdiğini öne sürdü.

Erdoğan, "FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar" dedi.

"ÖNCE PARA KULELERİNİN HESABINI VERECEKSİNİZ"

Muhalefetin yolsuzluk eleştirilerine karşılık veren Erdoğan, belediyeler üzerinden de sert suçlamalarda bulundu.

"Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var, ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş dost akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz."

Erdoğan, muhalefetin bu tutumunu siyaset veya kamu adına hesap sorma olarak değerlendirmediğini belirterek söz konusu yaklaşımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

"KADROLARIMIZA OPERASYON YÜRÜTÜLMESİNE EYVALLAH DEMEYİZ"

Hükümet kadrolarının hedef alındığını savunan Erdoğan, suç işleyenlerin yargı önünde hesap vereceğini ancak doğrulanmamış suçlamalarla kişilerin hedef gösterilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz" ifadelerini kullandı.

"KİM MİLLETİN HAKKINA EL UZATIRSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının görevlerini yerine getireceğini söyledi.

Erdoğan, "Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur; yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur" dedi.

Süreci adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yürüteceklerini belirten Erdoğan, "Ne oyuna geleceğiz ne tuzağa düşeceğiz ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak hükümetin gerekli adımları attığını ve süreci titizlikle yönettiğini dile getirdi.

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