THY Pilot Hasan Eren Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotu Hasan Eren'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

THY pilotu Hasan Eren için Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi'nde öğle namazı vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Eren'in ailesi, yakınları ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eren'in ailesi güçlükle ayakta dururken 5 yaşındaki oğlu babasının tabutunun başından hiç ayrılmadı.

Cenaze namazı kılındıktan sonra Eren'in naaşı, Taşoluk Mezarlığı'na defnedildi.

Adana'da, dün servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada pilot Hasan Eren hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.