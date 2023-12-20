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THY Pilotu Ekin Güneş'in Cenazesi Mersin'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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THY Pilotu Ekin Güneş'in Cenazesi Mersin'de Toprağa Verildi

İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Türk Hava Yolları pilotu Ekin Güneş'in cenazesi, Mersin'de defnedildi. Kaza sonucu yaşamını yitiren pilotun cenaze törenine ailesi, yakınları ve yerel yetkililer katıldı. Kaza sırasında yaralanan otomobil sürücüsü tutuklandı.

THY Pilotu Ekin Güneş\'in Cenazesi Mersin\'de Toprağa Verildi
20.12.2023 - 14:57,
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İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Türk Hava Yolları pilotu Ekin Güneş'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin aynı güzergahtaki tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren pilot Ekin Güneş'in cenazesi işlemlerinin ardından Mersin'e gönderildi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Güneş'in annesi Figen, babası Sadık Çağatay Güneş, yakınları, arkadaşları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve yetkililer katıldı.

Törende oğlunun fotoğrafını elinde tutan baba Sadık Çağatay Güneş'i yakınları teskin etti.

Güneş'in naaşı, cenaze namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza

Pilot Ersal E. yönetimindeki 34 CBM 292 plakalı otomobil, 18 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisi Ankara istikametinde Şeref A'nın kullandığı 06 CEK 810 plakalı tırla çarpışmış, araçtaki THY pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ hayatını kaybederken, Ersal E. yaralanmıştı.

Ersal E. tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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