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THY Pilotu Oğuzhan Dağ, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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THY Pilotu Oğuzhan Dağ, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında THY pilotu Oğuzhan Dağ hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan Ekin Güneş de hayatını kaybetti. Kazanın sorumlusu olan otomobil sürücüsü tutuklandı. Oğuzhan Dağ'ın cenazesi memleketi Düzce'ye getirilerek toprağa verildi.

THY Pilotu Oğuzhan Dağ, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
20.12.2023 - 15:13,
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İSTANBUL'da trafik kazasında hayatını kaybeden, Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli pilot Oğuzhan Dağ (26), memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Çatalca yönüne giden Ersal Erdal yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden bir kamyona arkadan çarpıp, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan THY'de pilot oldukları öğrenilen Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ersal Erdal'ın alkollü olduğu belirlenirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuzhan Dağ'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Küpler köyüne getirildi. Burada Dağ için düzenlenen cenaze törenine, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, THY personeli, yakınları ve köy halkı katıldı. Oğuzhan Dağ'ın tabutunun üzerine pilot kıyafetleri koyuldu. Dağ'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Küpler köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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